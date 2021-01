Auguri in musica del Corpo musicale e culturale “V. Bellini” di Partanna

PARTANNA – Per i “bandisti”, in tempi normali, ci sono delle consuetudini che ti fanno sentire parte di una famiglia. Ci sono le prove due volte a settimana, il suonare tutti insieme cercando di dare ognuno il meglio di sé nell’esecuzione, il dialogare su tanti progetti da realizzare. Nell’attesa di ritornare “gruppo”, abbiamo voluto rispettare la tradizione che ci ha visti per tanti anni esibirci in concerto per le feste natalizie. Non sarà possibile eseguire il nostro classico “Concerto di Natale” ma il desiderio grande è dunque quello di esserci, raggiungere tutti con la nostra musica. Ecco che le note volano di casa in casa, di albero in albero intonando una melodia natalizia “Jingle Bells” con la partecipazione gioiosa dei più piccoli del laboratorio di propedeutica musicale. La musica come segno di speranza e di incoraggiamento per un 2021 pieno di serenità e salute!

Anna Maria Varvaro

Qui di seguito il link da “ascoltare”

https://drive.google.com/file/d/16nqIPWjqX7qbVjxtqYC1k2kr9wBA-PTQ/view?usp=sharing