Aumento delle tariffe per la Specialistica ambulatoriale. Il plauso di Conf Salute: “Ai cittadini sarà garantita una maggiore qualità nell’assistenza territoriale

PALERMO – Conf Salute esprime soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso del Governo nazionale contro l’articolo 6 della legge regionale 26/2025, norma con la quale la Regione Siciliana ha stanziato 15 milioni di euro per l’adeguamento delle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con particolare riferimento ai settori della riabilitazione e della patologia clinica.

“Questa decisione – dice il presidente regionale di Conf Salute, Luigi Marano – rappresenta un risultato significativo per tutto il sistema sanitario siciliano perché consente di rafforzare settori essenziali dell’assistenza territoriale, garantendo maggiore sostenibilità economica alle strutture accreditate e, soprattutto, migliori servizi sanitari ai cittadini. Nel difendere il provvedimento, il presidente della Regione Schifani e tutta l’amministrazione hanno dimostrato attenzione e sensibilità istituzionale verso le aziende della specialistica ambulatoriale accreditata che rappresentano una parte importante del sistema sanitario regionale”.