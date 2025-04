Autismo, convocato tavolo tecnico per i servizi di assistenza di Villa Betania

TRAPANI – Verso la soluzione le problematiche relative a servizi di assistenza ai soggetti autistici erogati in convenzione da Villa Betania, centro di riabilitazione e per l’autismo di Valderice, gestito dalla Fondazione Auxilium. Il sostituto del Direttore generale dell’ASP Trapani, Danilo Palazzolo, infatti, a seguito degli esiti dell’interlocuzione avuta con l’assessorato regionale alla Salute, ha convocato per martedì prossimo 22 aprile, il tavolo tecnico relativo alle prestazioni di riabilitazione, ex art. 26 del DPR 833/1978.