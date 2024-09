Automobilismo – La scuderia RO racing fa incetta di titoli di zona al Tindari Rally

TINDARI – Atmosfera incandescente nell’ultimo fine settimana estivo. Un weekend dal sapore dolce amaro, quello appena trascorso, per i colori della scuderia RO racing, che ha fatto incetta di titoli nella Coppa Rally di Nona Zona e nel Trofeo Rally di Quarta Zona per autostoriche, ma ha anche dovuto ingerire un boccone amaro al Rally Città di Bassano, penultima gara stagionale del Trofeo Italiano Rally.

In Sicilia, al Tindari Rally, ultima gara della Coppa Rally di Nona Zona e del Trofeo Rally di Zona per auto storiche, sono stati tanti i portacolori del sodalizio siciliano che hanno staccato il loro biglietto per la finale di Coppa Italia che si terrà, il secondo fine settimana di novembre, a Genova. La gara della provincia messinese ha premiato Gaspare Agrò e Rosario Merendino che, grazie alla seconda posizione in classe Rally4, condurranno la loro Peugeot 208 Gt alla finale nazionale, nella stessa classe, su una vettura gemella, settimo posto per Antonio Damiani e Giuseppe Livecchi. In classe R2B Jerry Mingoia e Rino Calderone, su una Peugeot 208 aspirata, sono giunti secondi ed avranno la possibilità di accedere alla finale quali primatisti della classifica riservata agli Under 25. Nella stessa categoria settimo posto di classe per Giuseppe Giallombardo e Salvatore Principato. In classe N3, terzo gradino del podio per la Peugeot 306 condotta da Giuseppe Fiduccia e Daniele Mastrosimone. Successo che vale la finale di Genova anche per i vincitori della classe RS2.0, Gianluca Licitra e Michele La Fico, che hanno dato spettacolo con la loro Alfa Romeo 145. Quinta posizione di classe nella difficile N2 per la Peugeot 106 condotta da Gabriele Calabria e Giuseppe Rappa. Dalla gara riservata alle storiche è giunto il titolo assoluto del Trofeo Rally di Quarta Zona, a vincere il campionato sono stati Salvatore Mannino e Giacomo Giannone, che hanno condotto la loro BMW 2002 Ti al secondo posto di Raggruppamento.