Autore per un giorno. Premiata una giovanissima “futura scrittrice” dell’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano

CASTELVETRANO – L’Istituto Comprensivo Lombardo Radice- Pappalardo ha ottenuto il terzo posto al concorso “Autore per un giorno”, promosso dal Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, in collaborazione con LITHOS edizioni.

A distinguersi è stato il racconto “Una vacanza rovinata” dell’alunna Greta Calandrino della quinta B del plesso Verga che ha saputo conquistare la giuria grazie alla sua originalità, alla capacità narrativa e al coinvolgimento emotivo della storia.

Nella mattinata dell’8 maggio, presso il Convento dei Minimi, alla presenza delle Autorità cittadine, si è svolta la cerimonia di premiazione, durante la quale sono stati celebrati l’impegno e il talento dei partecipanti. Interessante durante la mattinata la visita guidata alla galleria Selinas degli alunni presenti.

“Il risultato ottenuto rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica, confermando l’impegno della Scuola nel sottolineare l’importanza della lettura e della scrittura creativa come strumenti di crescita personale e culturale” dichiara il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone.

Complimenti a Greta per questo importante traguardo, agli insegnanti che hanno accompagnato gli alunni in questa attività e a tutti gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo e impegno all’iniziativa.