Avis: numerosi i premiati alla XIV Festa del donatore

PARTANNA – E’ stata un inno alla donazione la XIV Festa del donatore dell’Avis di Partanna in cui sono stati assegnati numerosi premi a donne e uomini che hanno “offerto” il braccio per il prelievo del sangue da donare: nel 2023 la sezione dell’Avis di Partanna ha donato 1060 sacche occupando in tal modo un posto di riguardo fra le 14 sezioni dell’Avis della provincia di Trapani. Alla manifestazione sono intervenuti il presidente dell’Avis cittadina Ninni Battaglia, il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, il presidente provinciale dell’Avis, Francesco Licata, il direttore del Centro trasfusioni di Trapani, Donato Messina, il consigliere nazionale dell’Avis, Vito Puccio. Al fine di sensibilizzare alla donazione, è stato chiamato, a raccontare la sua esperienza, un giovane donatore, Giovanni Bonura, la cui testimonianza è stata toccante: combatte contro una insidiosa leucemia da un anno in cui è stato sottoposto a numerose trasfusioni ed ha ricevuto il midollo osseo dalla sorella. Questi i premiati con 60 donazioni: Andrea Cangemi, Massimiliano Gambina, Pietro Mauro, Maurizio Napoli, Maria Rosa Petralia, Giuseppe Piazza, Alfeo Pitronaci Mussuto. Due i premiati con distintivi in oro con rubino e 75 donazioni: Lidia Guzzo e Francesca Signorello. 5 i premiati con distintivi in oro con smeraldo e 100 donazioni: Giovanni Casciotta, Antonino Mangialomini, Pietro Piazza, Saverio Spina e Vito Zarzana.