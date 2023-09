Avrebbe rubato soldi e cellulari all’interno di un ristorante. Arrestato 30enne marsalese

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato, per il reato di furto aggravato, un marsalese classe ’93, presunto responsabile di un furto all’interno di un ristorante in centro.

I Carabinieri giunti presso il ristorante hanno visionato le telecamere di sicurezza riconoscendo da subito il presunto autore in quanto denunciato più volte nell’ultimo periodo per furto e ricettazione.

Avendo avuto contezza degli abiti indossati e di quanto asportato dall’attività commerciale, i Carabinieri si sono messi sulle tracce del malvivente rintracciandolo a bordo di un’autovettura poco distante dal locale ancora in possesso dei cellulari e dei soldi asportati poco prima all’interno del ristorante.

L’intera refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, mentre l’uomo, a seguito di udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. tre volte a settimana.