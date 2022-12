Avviate le Celebrazioni del Trentennale dell’Indirizzo Musicale dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo

CASTELVETRANO – Dopo due anni di assenza lo scorso 21 Dicembre, presso la Chiesa di San Giovanni, è ritornato puntuale il tradizionale Concerto di Natale del coro e dell’orchestra “Vito Pappalardo” dell’I.C. “Lombardo Radice–Pappalardo” di Castelvetrano. La performance ha visto protagonisti 80 alunni frequentanti i corsi ad Indirizzo Musicale e la collaborazione di un gruppo di alunni della scuola guidati dal prof. Marco Fiore, che si sono esibiti un repertorio musicale di vario genere e stile, molto apprezzato dalle autorità presenti e da tutto il folto pubblico; oltre a brani strumentali e corali, anche in stile rap, sono state recitate alcune poesie sul Natale, scelte con la collaborazione delle prof.sse Crocetta Armata e Simona Bernardone.

Il concerto ha rappresentato l’inaugurazione delle attività legate ad un anniversario molto importante per la scuola; infatti nell’a.s. 2022/2023 ricorre il trentennale dalla nascita dell’Indirizzo musicale, autorizzato nell’anno scolastico 1992/1993 dal Ministro della Pubblica Istruzione presso la Scuola Media Statale “V.Pappalardo” e fortemente voluto dal Preside Antonino Leggio, prematuramente scomparso, che ha visto in esso una straordinaria opportunità formativa ed educativa per i giovani della comunità castelvetranese oltre che per i Comuni limitrofi.

E’ intenzione della scuola, per celebrare l’anniversario, ma anche rendere evidente il ruolo che l’Indirizzo scolastico, tramite la musica, ha avuto per la crescita di personalità di rilievo nell’attuale panorama artistico, organizzare un calendario di incontri che da Febbraio a Maggio, interesseranno l’intera comunità, da realizzarsi sia a scuola che presso il Teatro Selinus, come da impegno dell’Amministrazione presente con l’ass. Graziella Zizzo e che nel 2023 sarà restituito alla fruizione della cittadinanza. Nel corso di questi appuntamenti si esibiranno i docenti attuali, i proff. Maria Teresa Clemente (classe di violino), Maria Zancana (classe di pianoforte), Antonino Lentini (classe di chitarra), Francesco Federico (classe di flauto e coordinatore dell’indirizzo musicale), gli ex alunni della scuola che ancora approfondiscono l’amore per la musica e la pratica strumentale, ex docenti e personalità di spicco del panorama nazionale ed internazionale che hanno lavorato con la scuola per un miglioramento continuo delle attività.

Il compleanno dell’indirizzo musicale sarà suggellato dal Concerto di fine anno che si svolgerà nel mese di Giugno e che, come da prassi consolidata, vedrà ancora una volta protagonisti gli alunni attualmente frequentanti, per valorizzare i talenti e le attitudini musicali personali.