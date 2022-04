Avviati due cantieri scuola di lavoro

PARTANNA – L’Amministrazione comunale di Partanna ha avviato nei giorni scorsi due Cantieri di lavoro che impiegano rispettivamente quindici operai. Uno dei due cantieri scuola è in corso per la sistemazione di piazza Todaro, mentre il secondo riguarda un cortile di via Pergole. Le attività, che hanno permesso l’inserimento temporaneo e straordinario di cittadini disoccupati, […]