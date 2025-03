Avvicendamento comandanti di Stazione in provincia

TRAPANI – Nell’ambito del normale turn-over periodico, regolato dai profili di impiego dell’Arma dei Carabinieri, nelle ultime settimane sono stati avvicendati alcuni Comandanti di Stazione della provincia di Trapani, in località dove la presenza delle Forze di Polizia diventa fondamentale quale unico presidio sul territorio.

Per cui a Gibellina è giunto il Maresciallo Capo Enzo Lo Sciuto, proveniente dalla Stazione di Salemi ove ha già retto il comando in sostituzione del titolare. A Salemi è arrivato, dalla Stazione di Ciavolo, il Maresciallo Ordinario Francesco Leggio, con pregressa esperienza di servizio nel complesso territorio nell’area metropolitana di Napoli, che ha lasciato il posto al Maresciallo Ordinario Diego Angileri, proveniente da un’impegnativa e proficua esperienza presso la Sezione Operativa della Compagnia di Mazara del Vallo.