Avviso della Regione per formare figure professionali richieste dalleimprese. Nel settore edile il fabbisogno è di 1.781 unità in 44 profiliprofessionali

PALERMO – Sono 1.781 le unità di personale specializzate

in 44 profili professionali che le imprese edili siciliane hanno

difficoltà a reperire sul mercato del lavoro, come è emerso da

un’indagine sui fabbisogni formativi che Ance Sicilia ha consegnato al

governatore Renato Schifani e all’assessore regionale alla Formazione,

Mimmo Turano. Sulla base di questa indagine e di quella parallela

condotta da Confindustria Sicilia per i fabbisogni del sistema

manifatturiero, appena una settimana fa Schifani, il presidente di

Confindustria Sicilia Diego Bivona e il presidente di Ance Sicilia,

Salvo Russo, alla presenza di Turano, hanno firmato un protocollo

d’intesa con il quale si sono impegnati a programmare insieme un congruo

numero di corsi per formare tecnici, specialisti e lavoratori di cui le

imprese hanno urgente necessità per proseguire le attività in corso e

per affrontare nuovi investimenti. E già ieri (19 marzo) è stato pubblicato

l’avviso della Regione che, per la prima volta nella storia della

formazione professionale siciliana, punta a finanziare corsi ritagliati

su misura per i posti di lavoro effettivamente disponibili nelle

aziende.

“Questa tempestività – commenta Salvo Russo – dimostra come il

governatore Schifani, coadiuvato dall’assessore Turano, creda fermamente

nell’importanza di una formazione legata all’occupazione reale in un

settore trainante come quello delle costruzioni che può davvero spingere

lo sviluppo dell’economia e la crescita del Pil dell’Isola. Una

sensibilità confermata anche dal fatto che, all’interno dei 100 milioni

stanziati, ben il 25%, pari a 24 milioni, è dedicato direttamente ai

corsi per l’area professionale ‘edilizia e impianti’, cui, comunque, si

aggiungono altre risorse che sono trasversalmente inserite per figure

professionali attinenti e che ricadono nelle aree ‘servizi commerciali’

(20,7 milioni in tutto), nell’area ‘cultura, informazione e tecnologie

informatiche’ (altri 15 milioni) e nell’area ‘manifattura, meccanica e

artigianato (14 milioni)”.

“Prendiamo favorevolmente atto di questa grande manifestazione di

fiducia da parte del governatore Schifani, condivisa dall’assessore

Turano, verso il nostro settore – conclude Salvo Russo – e assicuriamo

tutto il nostro impegno affinché i soggetti formati con questo avviso

possano trovare nelle nostre imprese interlocutori affidabili e

interessati”.