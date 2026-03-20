Avviso della Regione per formare figure professionali richieste dalleimprese. Nel settore edile il fabbisogno è di 1.781 unità in 44 profiliprofessionali

PALERMO – Sono 1.781 le unità di personale specializzate
in 44 profili professionali che le imprese edili siciliane hanno
difficoltà a reperire sul mercato del lavoro, come è emerso da
un’indagine sui fabbisogni formativi che Ance Sicilia ha consegnato al
governatore Renato Schifani e all’assessore regionale alla Formazione,
Mimmo Turano. Sulla base di questa indagine e di quella parallela
condotta da Confindustria Sicilia per i fabbisogni del sistema
manifatturiero, appena una settimana fa Schifani, il presidente di
Confindustria Sicilia Diego Bivona e il presidente di Ance Sicilia,
Salvo Russo, alla presenza di Turano, hanno firmato un protocollo
d’intesa con il quale si sono impegnati a programmare insieme un congruo
numero di corsi per formare tecnici, specialisti e lavoratori di cui le
imprese hanno urgente necessità per proseguire le attività in corso e
per affrontare nuovi investimenti. E già ieri (19 marzo) è stato pubblicato
l’avviso della Regione che, per la prima volta nella storia della
formazione professionale siciliana, punta a finanziare corsi ritagliati
su misura per i posti di lavoro effettivamente disponibili nelle
aziende.
“Questa tempestività – commenta Salvo Russo – dimostra come il
governatore Schifani, coadiuvato dall’assessore Turano, creda fermamente
nell’importanza di una formazione legata all’occupazione reale in un
settore trainante come quello delle costruzioni che può davvero spingere
lo sviluppo dell’economia e la crescita del Pil dell’Isola. Una
sensibilità confermata anche dal fatto che, all’interno dei 100 milioni
stanziati, ben il 25%, pari a 24 milioni, è dedicato direttamente ai
corsi per l’area professionale ‘edilizia e impianti’, cui, comunque, si
aggiungono altre risorse che sono trasversalmente inserite per figure
professionali attinenti e che ricadono nelle aree ‘servizi commerciali’
(20,7 milioni in tutto), nell’area ‘cultura, informazione e tecnologie
informatiche’ (altri 15 milioni) e nell’area ‘manifattura, meccanica e
artigianato (14 milioni)”.
“Prendiamo favorevolmente atto di questa grande manifestazione di
fiducia da parte del governatore Schifani, condivisa dall’assessore
Turano, verso il nostro settore – conclude Salvo Russo – e assicuriamo
tutto il nostro impegno affinché i soggetti formati con questo avviso
possano trovare nelle nostre imprese interlocutori affidabili e
interessati”.
Avviso della Regione per formare figure professionali richieste dalleimprese. Nel settore edile il fabbisogno è di 1.781 unità in 44 profiliprofessionali
PALERMO – Sono 1.781 le unità di personale specializzate