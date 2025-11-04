ROMA – E’ stato pubblicato l’avviso dell’Agenzia delle Entrate per la copertura di 190 posti per l’area dei funzionari. Previste assunzioni con contratto a tempo indeterminato in Toscana, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Liguria, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Marche, Veneto, Calabria, Campania, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Molise, Sicilia, Sardegna.

Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario avere conseguito la laurea triennale, specialistica o magistrale, secondo quanto meglio specificato nel bando.

Sono previste due prove d’esame, una scritta ed una orale. Durante la prova orale si procederà anche all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

La domanda si invia attraverso la procedura telematica. Il termine per presentare le candidature è il 19 dicembre 2025.