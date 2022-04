Avviso per la costituzione di una short list di professionisti per bandi su risorse regionali, statali e del PNRR

PARTANNA – Con determina n. 185 del 19 aprile 2022, l’Amministrazione Comunale di Partanna rende noti i termini per la costituzione di una short list di professionisti per la partecipazione ai bandi a valere sulle risorse regionali, statali e del PNRR. Sul sito del Comune – nella sezione Albo Pretorio – è stato pubblicato l’avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la creazione di una short list di esperti esterni in europrogettazione a supporto delle attività dell’ufficio tecnico, per il periodo di programmazione 2021-2027.

La short list vuole rappresentare uno strumento aperto a disposizione del Comune di Partanna per garantire qualità, tempestività ed economicità delle procedure d’individuazione di esperti esterni, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento previsti dalla vigente normativa per gli Enti Pubblici.

Gli ambiti e le priorità tematiche oggetto dell’avviso sono le seguenti: Ambiente (acqua, agricoltura, rifiuti, riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive, tutela del paesaggio, cambiamento climatico ecc.); Trasporti, Sviluppo urbano e territoriale integrato sostenibile; Occupazione, innovazione sociale, ricerca, innovazione e imprese; Cultura, arte e spettacolo, valorizzazione dei Beni Culturali e Naturalistici; Agenda Digitale; Turismo e Sviluppo Locale; Sanità, welfare e sistema socio-sanitario integrato; Smart Cities (ict – sistemi integrati di telecomunicazione – energia, efficientamento energetico, innovazione dei servizi pubblici, infrastrutture); Comunicazione istituzionale (web master, web developer, web content editing, attività di graphic design, web project management); Mobilità, scambi internazionali e cultura della cittadinanza; Governance (cooperazione territoriale/locale, transfrontaliera, transnazionale ed interregionale).

La domanda, indirizzata al Comune di Partanna – Ufficio tecnico, AREA III, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: partanna@pec.it entro le ore 24:00 del 15° giorno consecutivo a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Partanna: https://www.comune.partanna.tp.it

A seguito dell’individuazione delle proposte più appropriate per il territorio e per la comunità, l’Amministrazione comunale incaricherà gli uffici competenti ad avviare le procedure per definire l’incarico.

L’elenco ha validità per tutto il periodo di programmazione del programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione “Horizon Europe 2021 – 2027” del “PNRR”. Responsabile del procedimento amministrativo è l’architetto Giovanni Calderone, Responsabile dell’AREA III – Urbanistica – Attività Produttive – Lavori Pubblici – Ambiente. Per informazioni e/o eventuali chiarimenti sull’avviso si può scrivere al seguente indirizzo e-mail: giovanni.calderone@unionebelice.it o antonella.lattuca@unionebelice.it o contattare il seguente numero di telefono: 0924 923353/0924 923400