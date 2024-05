Azione Cattolica e Telethon – Campagna di Primavera 2024

MAZARA DEL VALLO – Azione Cattolica Italiana e Fondazione Telethon ancora insieme a sostegno della Campagna di Primavera 2024 rivolta alle mamme “rare”.

In occasione della prossima Festa della Mamma nei giorni 4 e 5 maggio 2024 i volontari sono tornati nelle piazze e nelle parrocchie italiane per un contributo concreto alla ricerca e per dare un sostegno alle tante mamme “rare” che si trovano ad affrontare, a volte da sole, i disagi dovuti alle malattie genetiche dei loro bambini.

L’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Mazara del Vallo è stata impegnata, grazie ai volontari delle associazioni parrocchiali, a dare senso e sostanza a questa ”alleanza”, ormai consolidata, allestendo gli stand nelle parrocchie e nelle piazze della diocesi.

Le associazioni delle città di: Mazara, Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù e Cristo Re in S. Martino, Marsala, Parrocchia S. Anna, Campobello di Mazara Chiesa Madre, Partanna Chiesa Madre, hanno contribuito vendendo all’interno delle proprie parrocchie i biscotti “Cuore di mamma” il cui ricavato andrà alla fondazione Telethon per la ricerca delle malattie rare.

Un modo davvero unico e speciale per festeggiare il decimo anno della Campagna di Primavera di Fondazione Telethon! Sarà possibile fornire risposte tangibili a tutti i bambini che sognano un futuro senza limiti.