Azione Cattolica, Festa del Ciao 2025 – “C’è spazio per te”

MAZARA DEL VALLO – Un’esplosione di entusiasmo, colori e condivisione ha animato la Festa del Ciao 2025, l’appuntamento annuale dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR) della diocesi di Mazara del Vallo. Il tema scelto per quest’anno, “C’è spazio per te”, ha fatto da filo conduttore a una giornata pensata per accogliere, coinvolgere e far sentire ogni ragazzo protagonista.

Oltre 200 ragazzi provenienti dalle parrocchie della diocesi si sono ritrovati in piazza della Repubblica e al Seminario Vescovile di Mazara del Vallo per vivere insieme momenti di gioco, laboratori creativi e attività formative. Il messaggio era chiaro: ogni ragazzo ha un posto speciale nella comunità, e ogni talento può trovare spazio per crescere e brillare.

A rendere ancora più speciale l’evento è stata la testimonianza dell’astronauta Andrea Arcarisi, un giovane ingegnere meccatronico originario di Caltanissetta, classe 1995, che sta facendo parlare di sé nel mondo della ricerca spaziale. Attualmente è studente magistrale in ingegneria robotica presso l’Università di Pisa e ha raggiunto un traguardo straordinario: è stato selezionato per il prestigioso programma di astronauta analogico presso l’Analog Astronaut Training Centre (AATC) in Polonia. Con parole semplici ma profonde, Arcarisi ha raccontato il suo percorso, le sfide affrontate e il sogno di esplorare lo spazio, incoraggiando i ragazzi a credere nelle proprie passioni e a non smettere mai di

guardare in alto.

La giornata si è conclusa nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo, dove si è tenuta la Celebrazione Eucaristica presieduta da don Giacomo Putaggio, assistente diocesano ACR. Un momento di raccoglimento e gratitudine, che ha suggellato il senso profondo della festa: essere comunità, camminare insieme e scoprire che, davvero, c’è spazio per ciascuno.