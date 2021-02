Azione Cattolica: Incontro di formazione on-line – domenica 28 febbraio

MAZARA DEL VALLO – Il Settore Adulti dell’Azione Cattolica della Diocesi di Mazara del Vallo fa proprio il messaggio di papa Francesco che indica l’esempio del Buon Samaritano come strada maestra per superare le “ombre” che incombono sull’intera umanità. “In una società malata che gira le spalle al dolore e che è analfabeta nella cura […]

MAZARA DEL VALLO – Il Settore Adulti dell’Azione Cattolica della Diocesi di Mazara del Vallo fa proprio il messaggio di papa Francesco che indica l’esempio del Buon Samaritano come strada maestra per superare le “ombre” che incombono sull’intera umanità. “In una società malata che gira le spalle al dolore e che è analfabeta nella cura dei deboli, dei malati, degli emarginati, dei migranti, dei più fragili, – affermano gli organizzatori – tutti siamo chiamati – proprio come il Buon Samaritano – a farci prossimo dell’altro, superando pregiudizi, interessi personali, barriere storiche e culturali. Rifletteremo, insieme a tutta l’Associazione, sul come prenderci cura dell’altro attraverso la libertà, l’uguaglianza e la fraternità. Lo faremo domenica 28 febbraio 2021 alle ore 16.00 in un incontro di formazione on-line sulla pagina Facebook e canale Youtube dell’Azione Cattolica Diocesana”.

Interverranno in qualità di ospiti:

– Don Davide Chirco, Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Vocazioni;

– Prof.ssa Enza Gucciardo, già Presidente Nazionale dell’Ass. Fede e Luce Onlus e Coordinatrice di Comunità;

– Ing. Francesco Crinelli, già Presidente Diocesano AC e attuale Consigliere Comunale al Comune di Partanna.

– Gino Gandolfo, Vice Presidente Settore Adulti AC Delegazione Regionale.