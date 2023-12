Azione Cattolica Italiana e Fondazione Telethon insieme per la solidarietà nel Natale 2023

MAZARA DEL VALLO – Azione Cattolica Italiana e Fondazione Telethon nei giorni 10-16-17 dicembre 2023 sono tornati nelle piazze e nelle parrocchie italiane per un contributo concreto alla ricerca e per dare un futuro a tanti bambini che hanno bisogno di noi per diventare grandi insieme.

E domenica 17 dicembre u.s. il presidente nazionale dell’Azione Cattolica, Giuseppe Notarstefano, è intervenuto alla Maratona Telethon 2023, in diretta su Rai1. Un’amicizia e un’alleanza quella tra Azione Cattolica e Fondazione Telethon che anche in questa occasione ha prodotto tanta solidarietà. Per la Campagna di Natale 2023, accompagnati dallo slogan «Facciamoli diventare grandi insieme», gli oltre 200 banchetti attivati da migliaia di volontari di Azione Cattolica lungo tutto lo stivale hanno raccolto per Fondazione Telethon 230.000 euro, attraverso la distribuzione dei “Cuori di cioccolato” e non solo.

E anche quest’anno l’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Mazara del Vallo è stata impegnata, grazie ai volontari delle associazioni parrocchiali, a dare senso e sostanza a questa ”alleanza” allestendo gli stand nelle parrocchie e nelle piazze della diocesi.

Un week-end dedicato a sostenere la ricerca insieme ai ragazzi, ai giovani e adulti che oltre al tempo hanno messo la loro faccia a garanzia di una nobile causa. L’Azione Cattolica Diocesana nella figura della Presidente Enza Luppino ringrazia tutte le associazioni parrocchiali che con il loro contributo hanno permesso di raggiungere questo strepitoso traguardo. “Facciamoli diventare grandi, insieme si può”.