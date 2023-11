Azione Cattolica Ragazzi, Festa del Ciao 2023

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata Domenica 29 ottobre 2023 scorso, presso il Seminario Vescovile di Mazara del Vallo la FESTA DEL CIAO 2023 dell’Azione Cattolica Ragazzi delle associazioni parrocchiali della Diocesi di Mazara del Vallo. 272 ragazzi, 24 giovanissimi e 53 educatori hanno invaso letteralmente Piazza della Repubblica trasformata in un campo giochi dagli educatori ed animatori A.C.R..

Quest’anno attraverso l’ambientazione della RISERVA NATURALE, i ragazzi osserveranno con stupore e meraviglia le bellezze del creato, impegnandosi a preservare le fragilità della nostra Madre Terra, per contribuire attraverso comportamenti corretti a promuovere nella logica del Noi iniziative che aiutano a tutelare e curare la nostra casa comune, luogo dove trovare sicurezza, pace e bellezza, perché facendo fiorire la terra, ciascuno di noi fiorirà.

Hanno partecipato i testimoni ospiti, delegato WWF Mazara sig. Nino Castelli che ha illustrato le aree protette del nostro territorio, e Liliana Ingenito responsabile ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) che ha testimoniato sul triste fenomeno dell’abbandono degli animali domestici. Lo sguardo attento e curioso dei ragazzi è stato catturato anche dal dono delle ghiande che le parrocchie, le famiglie e i ragazzi hanno ricevuto e che come contadini hanno il compito di piantare per far germogliare successivamente tanti alberi, tante querce!!!

A tutti i ragazzi è stata donata una piantina che porteranno a casa, si impegneranno ad averne cura e a vederla crescere nel proprio giardino, balcone, terrazza e così daranno un piccolo contributo alla salvaguardia dell’ambiente naturale del nostro pianeta.