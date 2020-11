Azione Cattolica – “Segui la notizia!” – Incontro di apertura anno 2020-21

MAZARA DEL VALLO – Iniziano, in modalità a distanza (on-line), le attività dei ragazzi

dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del

Vallo. “Segui la notizia!” è lo slogan dell’Iniziativa Annuale 2020-2021 che l’ACR ha scelto per accompagnare il cammino di fede dei bambini e dei ragazzi. In questo anno associativo

l’ACR vuole aiutare i bambini e i ragazzi a farsi ultimi, a farsi servitori per testimoniare al

mondo una vita in pienezza nel Vangelo, al servizio dell’unica Parola vera che trasforma in

bene le vite e per fare da sfondo e cornice a questo percorso entriamo nella redazione di un

giornale.

Raggiunti con i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione in questo periodo di

distanziamento sociale dovuto all’emergenza sanitaria COVID-19, i ragazzi ognuno con il

proprio gruppo di appartenenza 6-8, 9-11 e 12-14 insieme agli educatori/capi redattori hanno iniziato il percorso formativo e catechistico che li porterà nel ricevere, rispettando le regole imposte dalla Diocesi, nei prossimi giorni per alcuni e nell’anno prossimo per gli altri, i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Durante le settimane di Avvento i ragazzi, pronti per

ricevere i sacramenti, sono stati invitati a partecipare, in presenza, alla Santa Messa dove

verranno preparati e seguiti da Padre Giuseppe Lupo.

Durante gli incontri è stato dedicato un momento anche alla notizia che attualmente ci tocca molto da vicino, i nostri Marittimi trattenuti in Libia. Tutti speriamo che possano riabbracciare al più presto le proprie famiglie.