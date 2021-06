Azione di service del Rotary Alcamo in favore del Presidio ospedaliero alcamese

ALCAMO – Il Rotary Club of Alcamo, presieduto dall’avv.Giuseppe Coppola, ha completato l’ambulatorio di riabilitazione post covid sorto all’interno del presidio ospedaliero di Alcamo. Il Presidente Giuseppe Coppola ha dichiarato: “Il Rotary di Alcamo continua nelle proprie azioni di service. La settimana scorsa abbiamo donato i tablet alla scuola Allmayer ed ora abbiamo destinato degli […]

