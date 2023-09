Bach Incontra Dante: arte e emozioni sulla scena del Teatro Giuseppe Di Stefano

TRAPANI – Nell’ambito della 75a stagione lirica del Luglio Musicale Trapanese la MoNo Dance Company presenta “Bach Incontra Dante”, un’esperienza di danza contemporanea che si terrà al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani, il prossimo 7 settembre alle ore 21:00.

“Bach Incontra Dante” è il risultato della regia e coreografia di Damiano Artale e Monica Montanti e vedrà cinque danzatrici protagoniste – Anita Amoroso, Giorgia Bevilacqua, Alice Colombo, Giulia Castoro e Ylenia Fontana. La colonna sonora di J. S. Bach e autori vari accompagnerà questo viaggio attraverso i tre regni ultraterreni di Dante Alighieri: inferno, un luogo di miseria morale in cui l’umanità è decaduta, privata della grazia divina, e le azioni umane sono illuminate dalle ombre dell’oscurità; Purgatorio, il regno di mezzo, dove l’anima può aspirare alla redenzione solo attraverso un cammino di espiazione e pentimento verso Dio; Paradiso, un mondo immateriale dove le anime contemplano la divinità di Dio e sono colme di grazia.

Lo spettacolo rivisita il testo dantesco in chiave contemporanea, esplorando i nuovi peccati e debolezze umane nella realtà moderna. “Bach Incontra Dante” è una profonda riflessione sull’idea del “rimedio” e la cura per il benessere personale attraverso il superamento delle paure e delle incertezze, un viaggio che inizia con il passaggio attraverso la “selva oscura” in ognuno di noi.

Per arricchire ulteriormente questa performance, sarà presente la voce narrante di Giampiero Montanti, autore di numerosi manoscritti e racconti, offrendo un contesto narrativo che completa l’esperienza.

I biglietti sono acquistabili online su www.lugliomusicale.it, al botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita 1, a Trapani, o presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La 75a Stagione estiva è organizzata dal Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Partner del progetto: Airgest SpA, ATM SpA. Media partner: Rai Cultura.