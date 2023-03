Badia Grande, I video per il ventennale del SAI

MARSALA – Tre minuti per raccontare storie di vita e di integrazione. La cooperativa sociale Badia Grande ha realizzato 3 videoclip che sintetizzano il lavoro svolto nei progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione dei Comuni di Marsala, Alcamo e Milazzo (Me) di cui è Ente gestore. L’iniziativa è stata ideata nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale […]

MARSALA – Tre minuti per raccontare storie di vita e di integrazione. La cooperativa sociale Badia Grande ha realizzato 3 videoclip che sintetizzano il lavoro svolto nei progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione dei Comuni di Marsala, Alcamo e Milazzo (Me) di cui è Ente gestore. L’iniziativa è stata ideata nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’istituzione del Sistema Sprar-Sai (legge n.189/2002) promosse da ANCI- Fondazione Cittalia e dal Servizio Centrale del SAI con l’obiettivo di “ripercorrere, assieme a tutti i protagonisti, enti locali, enti attuatori, operatori e beneficiari, le tappe fondamentali del sistema pubblico di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, unico in Europa ad essere gestito dalla rete dei Comuni”.

I video sono stati pubblicati sui siti web della Rete SAI e di Cittalia e sui rispettivi social network e si possono visualizzare anche sulla pagina facebook “Radio OpenVoice” e sul sito internet della Cooperativa Sociale Badia Grande.

Immagini, parole e musica raccolte in tre video da tre minuti ciascuno che mostrano attività educative e socio integrative, momenti di svago e di socializzazione, rapporti umani e sinergie con il territorio che diventano occasioni per conoscere e farsi conoscere, per cercare di abbattere le barriere della diffidenza e della discriminazione nei confronti di chi arriva dall’altra sponda del Mediterraneo.