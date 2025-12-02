Badia Grande: “Uniti in Rete: Volley contro la Violenza”

MARSALA – Il SAI Marsala conclude la XXI Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne con l’evento “Uniti in rete: Volley contro la violenza”, Una partita mista tra operatrici, beneficiarie e atlete del Marsala Volley Project ha trasformato il Pala Bellina in un momento di riflessione, integrazione e denuncia, con testimonianze toccanti, premi finali e una forte partecipazione della comunità multietnica.

La Cooperativa Sociale Badia Grande ha concluso il ciclo di iniziative per la XXI Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L’evento “Uniti in rete: Volley contro la violenza” è stato l’atto finale e più significativo, coinvolgendo profondamente il pubblico presente.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Marsala e realizzata con Marsala Volley Project, Africa Solidale e Rumore delle idee, ha richiamato l’attenzione sulle oltre cinquanta donne uccise in Italia dall’inizio dell’anno, un monito a rompere il silenzio. Prima del fischio d’inizio, il Pala Bellina ha ospitato una riflessione profonda con il monologo della scrittrice palestinese Rula Jebreal, “Basta violenza sulle donne”, interpretato dall’attrice Eleonora Bongiorno, seguito dalla testimonianza toccante di Naouel, una donna tunisina che ha raccontato la propria esperienza di soprusi.