Bagheria, conferenza su: “Come nasce una stella” promossa da BCsicilia

BAGHERIA – Promossa da BCsicilia Sede di Bagheria, in collaborazione con “Specula Panormitana” e INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) si terrà domani, sabato 5 aprile 2025, alle ore 16,30 presso la Sede BCsicilia – Dimora Storica Mineo – Cirrincione in via Sant’Elia, 5 a Bagheria, la conferenza dal titolo “Come nasce una stella”. Dopo la presentazione di Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia Bagheria, è prevista la relazione di Mario Giuseppe Guarcello, astronomo e divulgatore presso l’INAF Osservatorio Astronomico di Palermo. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Per informazioni Email: bagheria@bsicilia – Tel. 3394121267 Fb: BCsicilia Bagheria.