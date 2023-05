Bagheria, domenica 21 visita alla mostra “Dal baule della Nonna”: in esposizione abiti, accessori e oggettistica

BAGHERIA – Sarà possibile visitare anche domenica 21 maggio 2023 la mostra “Dal baule della Nonna” che si tiene presso la dimora storica Mineo – Cirrincione in via Sant’Elia, 5 a Bagheria. L’esposizione, promossa da BCsicilia e dall’Associazione “Robba di Sicilia”, propone abiti, accessori e oggettistica tra Ottocento e Novecento. Le visite guidate si effettueranno […]

BAGHERIA – Sarà possibile visitare anche domenica 21 maggio 2023 la mostra “Dal baule della Nonna” che si tiene presso la dimora storica Mineo – Cirrincione in via Sant’Elia, 5 a Bagheria. L’esposizione, promossa da BCsicilia e dall’Associazione “Robba di Sicilia”, propone abiti, accessori e oggettistica tra Ottocento e Novecento. Le visite guidate si effettueranno dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 19. Per informazioni e prenotazioni Email: bagheria@bcsicilia.it, Fb BCsicilia Bagheria, tel. e WhatsApp 3394121267.