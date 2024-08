“Bagli, Olio e Mare”: successo per la 12ª edizione tra gastronomia, natura, cultura e cinema

SAN VITO LO CAPO – Si è conclusa con grande soddisfazione la dodicesima edizione di “Bagli, Olio e Mare“, la manifestazione enogastronomica che ha animato il litorale tra Castelluzzo e Màkari, a San Vito lo Capo. L’evento ha registrato un’affluenza significativa di visitatori, superando le aspettative.

Il sindaco di San Vito Lo Capo Francesco La Sala ha espresso entusiasmo: “Siamo molto soddisfatti dei notevoli miglioramenti rispetto all’edizione precedente. Una delle novità più apprezzate è stata l’introduzione di menu tematici che cambiavano quotidianamente, consentendo ai visitatori l’opportunità di esplorare la ricca varietà della cucina locale. Questa iniziativa ha valorizzato appieno i prodotti del territorio”.

La manifestazione ha offerto un ricco programma di attività, tra cui escursioni di trekking guidate alla scoperta di antichi bagli e sentieri panoramici, e visite alle strutture produttive rurali della zona.

Il sindaco ha sottolineato: “L’intrattenimento musicale ha contribuito a creare un’atmosfera vivace, con la partecipazione di gruppi musicali che hanno allietato le serate. La location, già di per sé mozzafiato, ha fornito uno sfondo perfetto per l’intera manifestazione, esaltando la bellezza naturale della costa”.

Un aspetto particolarmente interessante è stato il focus sul mondo del cinema, che ha messo in luce il crescente ruolo della Baia Santa Margherita come location privilegiata per produzioni cinematografiche e televisive. Negli ultimi anni, questa splendida area costiera ha attirato l’attenzione di registi e produttori nazionali e internazionali, diventando lo sfondo di numerose opere audiovisive di successo.

Durante l’evento, si è parlato di alcuni dei progetti più recenti girati nella zona, tra cui la popolare serie televisiva “Màkari”, che ha contribuito a far conoscere le bellezze del territorio a un vasto pubblico Si è discusso sull’impatto positivo che queste produzioni hanno avuto sull’economia locale, stimolando il turismo cinematografico e creando nuove opportunità di lavoro per i residenti.

Inoltre è stato evidenziato come il connubio tra cinema e territorio abbia aperto nuove prospettive per la promozione della cultura e delle tradizioni locali. Le produzioni girate nella Baia Santa Margherita non solo valorizzano il paesaggio, ma spesso incorporano elementi della storia, della gastronomia e del folklore siciliano, contribuendo a diffondere l’identità culturale della regione a livello nazionale e internazionale.

I talk show hanno affrontato temi importanti, dal turismo sostenibile alle prospettive future del settore ittico, dall’importanza dei bagli nel patrimonio storico-culturale alla valorizzazione delle tradizioni culinarie locali. Hanno anche stimolato un dibattito costruttivo sul futuro del settore olivicolo, evidenziando come l’olio d’oliva rappresenti non solo un prodotto d’eccellenza, ma anche un elemento fondamentale dell’identità culturale e gastronomica del territorio. Esperti del settore hanno illustrato l’evoluzione dell’industria olearia siciliana e le innovazioni nella produzione, enfatizzando sulla qualità e la tracciabilità,

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Turistico Culturale “Castelluzzo” con il contributo di compartecipazione del Comune di San Vito lo Capo. Importanti partner hanno collaborato all’iniziativa, tra cui COFIOL, O.R.O. Sicilia, Sicilia Food Awards, Federalberghi Trapani, e Cronache di Gusto, oltre a numerosi attori locali.

Gli organizzatori guardano già al futuro con l’ambizione di migliorare ulteriormente. L’affluenza e il feedback positivo dei partecipanti hanno confermato il potenziale di crescita dell’evento, che si propone come vetrina d’eccellenza per le tradizioni gastronomiche e culturali della Sicilia.

“Bagli, Olio e Mare” dà appuntamento al prossimo anno, promettendo un’edizione ancora più ricca.