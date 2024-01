Bagno di Capodanno a Tre Fontane: in 80 sfidano l’acqua fredda

TRE FONTANE – Bambini, adulti, sportivi ma anche gente comune hanno preso parte, stamattina (1 gennaio 2024), al consueto bagno di Capodanno nelle acque di Tre Fontane, a Campobello di Mazara (Trapani). Nello specchio d’acqua antistante il lido “Monnalisa beach” è stata organizzata l’ottava edizione dell’evento promosso dal gruppo sportivo “Stanchi ma non troppo” e dalla Pro Loco di Campobello di Mazara e delle frazioni. L’edizione di quest’anno ha visto partecipare 80 persone che, sfidando le temperature invernali seppur mitigate da un tiepido sole, hanno indossato il costume e si sono tuffati in acqua sotto lo sguardo di curiosi e parenti. Al termine del bagno la Pro Loco ha offerto ai partecipanti panettone e spumante per augurare un 2024 pieno di salute e prosperità per tutti, mentre il gruppo sportivo ha premiato anche la più piccola partecipante, una bambina di poco meno di 10 anni.