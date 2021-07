Bando “Fermenti in Comune”, finanziato il progetto “Ruralio”; stanziati 60 mila euro

PETROSINO – Il Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ammesso a co-finanziamento il progetto denominato “Ruralio – Osservatorio Futuro Rurale” presentato dal Comune di Petrosino. Il progetto, ideato e sviluppato da Periferica, si è classificato al quarto posto su 494 presentati a livello nazionale ed è uno dei 35 finanziati dal Dipartimento. I fondi ottenuti dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone ammontano a 60 mila euro e verranno utilizzati per la realizzazione del progetto destinato ai giovani under 35 del territorio petrosileno.

Il progetto, per un ammontare complessivo di 75.500 euro, verrà realizzato in partnership con la società cooperativa Fo.Co. e la società cooperativa Periferica. Nel dettaglio, il progetto Ruralio si pone come obiettivo la realizzazione di una nuova piattaforma fisica e digitale per il futuro rurale di Petrosino. Previsti la nascita di un Osservatorio permanente e lo svolgimento di un Programma di formazione al fine di creare nuove opportunità lavorative per i giovani del territorio. Nel progetto verranno coinvolti circa 100 ragazzi e ragazze.