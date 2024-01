TRAPANI – L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha comunicato la pubblicazione di un nuovo bando per l’assegnazione diretta, a titolo gratuito, di beni confiscati ad enti ed associazione del Terzo Settore che si occupano della prevenzione, cura e riabilitazione di soggetti con dipendenze patologiche.

Tale possibilità, introdotta nel 2017 con il Codice Antimafia, è stata già sperimentata con successo nel 2020, con l’assegnazione di circa 242 beni.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica è consultabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link:

https://www.benisequestraticonfiscati.it/trasparenza/avviso-pubblico-2/

La scadenza per la presentazione dell’istanza di partecipazione è fissata al 1° marzo 2024.