BASKET, a Brescia gara 1 delle semifinali playoff

TRAPANI – Trapani, nonostante uno spettacolare PalaShark, è uscita sconfitta 93 a 92 nella prima sfida contro la Germani Brescia.

Partita perfetta dei lombardi che segnano da ogni parte del campo mentre Trapani lotta con il tiro da tre, solo 14% per cento al termine del primo tempo, e si ritrova ad inseguire nel punteggio tutta la gara. Nonostante le pessime percentuali gli Shark nella ripresa mostrano il giusto atteggiamento difensivo e riescono quasi nell’impresa sfiorando un incredibile recupero.

Già domani sera, domenica 1 primo giugno, Trapani cercherà il riscatto in gara 2 confidando nel fatto che difficilmente potrà ripetere percentuali così basse dalla lunga distanza.

Nel mentre la società comunica di aver raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento degli importi compensati con i crediti IVA mancanti del Gruppo Alfieri. Risultano pagate tutte le spettanze necessarie all’iscrizione del campionato 2025/26 compresa anche la Fidejussione. Ora la “palla” passerà ai legali per cercare di eliminare la penalizzazione di 4 punti in classifica comminata per la prossima stagione.