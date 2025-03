BASKET: Battuta d’arresto nella trasferta a Sassari di ieri per il Trapani Shark

TRAPANI – Si interrompe a quattro la serie di vittorie consecutive di Trapani. La capolista torna sconfitta dalla trasferta sarda con il punteggio finale di 92 a 80. Sicuramente non la giornata migliore per lo Shark che si è imbattuto, invece, nella serata perfetta della Banco di Sardegna Sassari.

In realtà la partita gira bene per i granata nel primo quarto, quando il corri e tira di Trapani sembrava delineare la classica partita ad alto punteggio. Il Sassari però non molla e dal secondo quarto, con una difesa aggressiva e delle ottime percentuali dalla lunga, prende la lead della gara fino al massimo vantaggio di 75-59. Da lì però gli uomini di Repesa piazzano un controbreak di 4-17 che avvicina gli Shark al meno 3 sul punteggio di 79-76. I sardi però non si arrendono mentre gli Shark perdono quella lucidità senza, quindi, riuscire a completare la rimonta.

Migliore giocatore per Trapani è Justin Robinson che chiude con 17 punti e ben 8 assist. Ora gli Shark saranno impegnati nuovamente in trasferta di sabato sera. il 5 Aprile sfideranno la Bertram Derthona Tortona, squadra che cerca disperatamente punti per rimanere in zona playoff.

Alessandro Baroli