BASKET – Il Trapani Shark rimane solitario in vetta al campionato

TRAPANI – Si sfidavano i migliori attacchi della LBA e lo spettacolo non è mancato al PalaShark. Una partita entusiasmante che ha visto gli Shark, al termine di 40 minuti combattuti, avere la meglio di un’ottima Germani Brescia con lo score di 94-88.

Sugli scudi Galloway, fondamentale negli attacchi chiave del match, e JD Notae che è stato il vero MVP della gara. L’americano, dopo il sanguinoso errore contro Trieste sulla rimessa, sembra aver finalmente cambiato marcia diventando un elemento chiave nei giochi di Repesa. Ma al netto dei singoli è stata la dimostrazione di forza di una squadra che gioca, diverte e appassiona i tifosi che gremiscono il palazzo in ogni occasione. Archiviate le polemiche dei giorni scorsi il presidente Antonini ha confermato di voler puntellare il roster, provando a regalare a Repesa un centro “top player per l’assalto allo scudetto”. Nel mentre il coach croato dovrà dare continuità, confermando già dalla prossima trasferta a Sassari, la posizione raggiunta in classifica.

Alessandro Baroli