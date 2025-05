BASKET – La favola per il Trapani diventa realtà

TRAPANI – È il caso di dirlo se si pensa alla stagione del Trapani Shark. È vero, non si è ancora vinto nulla, ma pochi avrebbero immaginato che una neopromossa potesse essere in grado di salire al vertice del basket italiano in così poco tempo.

Calcoli alla mano gli Shark termineranno la stagione regolare al primo o, in caso di sconfitta nell’ultima di campionato contro Bologna, al secondo posto. E non sarebbe un male, forse. Paradossalmente, per le caratteristiche del Trapani, iniziare una serie playoff contro Reggio Emilia potrebbe essere più semplice di una sfida contro la Reyer Venezia, una squadra che al netto dell’ottava posizione in campionato ha un roster ed un esperienza determinanti in questa fase finale del torneo.

La stagione ha dimostrato la solidità della squadra di Repesa che sembra aver imparato anche ad affrontare le gare in equilibrio. La difesa, come ben sa il coach croato, sarà la chiave per permettere agli Shark di giocare in velocità. Le percentuali verranno da sole, il roster di Trapani ha ora tante frecce nel suo arco con anche JD Notae che è ormai, insieme a Robinson, uno dei migliori terminali offensivi degli Shark. L’esperienza di Galloway, l’atipicità di Alibegovic, la solidità di Horton e la difesa di Petrucelli e Rossato saranno i punti di forza su cui contare. Squadra e società hanno dimostrato un amalgama perfetto ed il pubblico trapanese è, di fatto, il sesto uomo in campo. Insomma le premesse per far bene ci sono tutte ma, indipendentemente dal risultato finale dei playoff, un piccolo miracolo sportivo il Trapani Shark lo ha già compiuto.

Alessandro Baroli