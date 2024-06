Basket trapanese: grandi prospettive per il Trapani Shark di Valerio Antonini

TRAPANI – Terminata la stagione con il ritorno in serie A1, da cui mancava da ben 32 anni, il Trapani Basket inizia già a muoversi per preparare il prossimo campionato. Non è mancata, nel frattempo, una notizia scioccante secondo la quale il vulcanico presidente Valerio Antonini sembrava pronto a dimettersi dalla carica, notizia subito smentita dallo stesso Antonini che ha, però, parlato di una serie di riflessioni in atto. La prima è relativa alla mancanza di una difesa (da parte delle istituzioni?) a seguito della richiesta di Daspo avanzata dalla Lega nei confronti del presidente granata per alcuni gesti antisportivi effettuati al termine della finale di campionato. Un’altra riflessione, invece, riguardava, più genericamente, una mancata consapevolezza del territorio trapanese della realtà e del profilo internazionale raggiunto dalla società sportiva. Digeriti i piccoli mal di pancia, le ambizioni del presidente sembrano confermare i proclami già effettuati nel passato. Mancano ormai solamente gli ultimi dettagli per l’ingaggio dell’esperto coach croato Jasmine Repesa, con il precedente allenatore Diana che dovrebbe rimanere nello staff come primo assistente. Per il roster, già attrezzato per una tranquilla salvezza nel massimo campionato di A1, punto di partenza saranno certamente gli ultimi acquisti Gentile e Alibegovic con la probabile conferma dei due statunitensi Notae ed Horton. Dovrebbero rimanere inoltre il play Imbrò ed il capitano Mollura mentre, per il resto della squadra, molto dipenderà dalle opportunità di mercato che il club granata riuscirà a cogliere in questa sessione estiva. Il presidente Antonini ha dichiarato più volte di non voler puntare semplicemente ad una tranquilla salvezza, ma ad essere tra i primi 4 club della prossima A1 per puntare poi allo scudetto entro tre anni. Non a caso sono stati accostati alla Trapani Shark giocatori del calibro di Tonut, Abass ed addirittura del capitano della nazionale italiana Niccolò Melli che, dopo tre scudetti consecutivi con Milano, ha deciso però di firmare con i turchi del Fenerbahce. Programmi particolarmente ambiziosi per una neo-promossa ma non impossibili, specialmente considerando i capitali investiti e le promesse pienamente mantenute nella scorsa stagione dal presidente granata.

Alessandro Baroli