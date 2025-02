BASKET – Trapani sconfitta anche a Cremona

TRAPANI – Altra trasferta ed altra sconfitta per il Trapani Shark che esce battuto 85-80 da Cremona.

Una battuta d’arresto inaspettata, Cremona prima del match occupava l’ultimo posto in classifica e il pronostico vedeva di gran lunga favoriti i granata. Ma come sempre le partite si vincono sul campo ed un Trapani completamente spuntato in fase offensiva, con delle percentuali da tre raccapriccianti e un numero considerevole di palle perse, non riesce a fare suo il match. Probabilmente la peggiore prestazione stagionale degli Shark che arriva purtroppo a pochi giorni dall’inizio della Coppa Italia. I Granata infatti non torneranno in Sicilia ma proseguiranno gli allenamenti al Nord per poi prendere parte alla Finale Eight di Torino. Giovedì ci sarà lo scontro diretto, quarto di finale, contro Trieste un appuntamento al quale il Trapani Shark non sembra arrivare, purtroppo, nella migliore condizione.

Repesa spera di recuperare la “bella” copia dello Shark e non quella vista negli ultimi quindici giorni. Le percentuali possono normalmente oscillare durante l’arco di un anno, e anche di una partita, ma alcuni dettagli sulle palle perse e rimbalzi difensivi devono essere assolutamente migliorati. Trapani sembra una squadra che riesce a giocare solamente in transizione e a fare punti nei primi 15 secondi dell’azione. Palesa grandi difficoltà nell’abbassare o gestire il ritmo con evidenti forzature e palle perse. Ci sarà poi da capire cosa fare con Pleiss; anche questa volta il suo apporto è stato impalpabile ed anche il gioco verticale di Repesa non sembra favorire in nessun modo il lungo tedesco. Si parla da tempo di un probabile taglio del pivot, anche in considerazione dell’ingaggio più alto del roster, ma la mancanza di un valida alternativa “comunitaria” sul mercato continua a bloccare ogni mossa della dirigenza granata. Nessuna defaillance, invece, da parte dei supporter trapanesi che continuano a seguire in ogni dove i loro beniamini e saranno presenti, numerosi, anche a Torino. ‎

Alessandro Baroli