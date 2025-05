BASKET: Trapani Shark alle semifinali scudetto

TRAPANI – Una settimana particolare per Trapani. Prima la penalizzazione di 4 punti in classifica (da scontare nel prossimo campionato) per mancati versamenti entro i termini previsti, poi la polemica dell’amministrazione comunale che richiede il pagamento di canoni arretrati su spese di corrente e acqua relative all’impianto di Via Ilio.

Il presidente Antonini, al lavoro per ricomporre la situazione, ha già comunicato di aver dato compito ai suoi legali per le due contestazioni.

Per la prima, purtroppo, sarà difficile evitare la penalizzazione. Le quote IRPEF sono mancanti in quanto la Sportinvest (società proprietaria del Trapani basket e calcio) ha comprato dei crediti d’imposta, rivelatisi inesistenti, dal gruppo Alfieri.

Per la seconda situazione il presidente Antonini ha espressamente dichiarato che i canoni richiesti dal comune dovrebbero essere scalati dalle costose spese effettuate dalla società per ristrutturare il PalaIlio.

Polemiche che fortunatamente non hanno influenzato minimamente i ragazzi di coach Repesa che, giovedì sera, hanno chiuso la serie battendo per la terza volta Reggio Emilia. La vittoria per 90-83 certifica il raggiungimento di una storica qualificazione alle semifinali con i siciliani unica squadra ad aver chiuso la serie senza neanche una sconfitta.

Il Trapani Shark affronterà ora la Germani Brescia in una semifinale particolarmente equilibrata e che difficilmente potrà chiudere da imbattuta. Le parole di Repesa “ci mancano sei vittorie” fanno capire bene quali sono le aspettative per lo Shark. Il Trapani ha mostrato, d’altronde, di disporre di un roster con una profondità incredibile che riesce a pescare dalla panchina i punti che a volte non arrivano dal quintetto titolare. Caratteristicha, questa, fondamentale per poter arrivare fino in fondo in una competizione così estenuante.