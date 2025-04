BASKET – Trapani vince a Napoli

TRAPANI – Altra vittoria per Trapani che ieri sera (28 aprile), al PalaBarbuto di Napoli, sconfigge i padroni di casa per 77-95.

Napoli cercava una vittoria per guadagnare la matematica salvezza ma nulla ha potuto contro una solida Trapani. Gli uomini di Repesa hanno controllato la gara dall’inizio alla fine e, se si esclude un piccolo parziale nel terzo quarto quando Napoli è arrivata al meno 8, la vittoria non è sembrata mai in discussione.

Sugli scudi Galloway, JD Notae ed un ottimo Petrucelli in fase difensiva che ha purtroppo terminato il match con il ghiaccio sulla spalla (da valutare nelle prossime ore l’entità dell’infortunio).

Ora mancano solamente i due big match contro Milano e Bologna per concludere la stagione regolare. Trapani cercherà di confermare la vetta della classifica che, al momento, condivide sempre ex aequo con i bolognesi. ‎

