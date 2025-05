BASKET – Una sconfitta “indolore” (contro la Virtus Bologna) per il Trapani Shark

TRAPANI – Solamente dopo un supplementare la Virtus Bologna è riuscita ad avere la meglio degli indomiti “squali” con il punteggio finale di 101-96.

Sembra strano dirlo ma la sconfitta, per Trapani, ha un sapore più dolce che amaro.

Primo perché il secondo posto nella classifica regolare posiziona, forse, il Trapani nella parte più semplice del tabellone playoff. Dalla parte opposta, infatti, si sfideranno Bologna, Venezia, Milano e Trento.

Secondo perché la squadra di Repesa ha dimostrato di saper lottare alla pari con la prima della classe. In una partita difficile, con troppi rimbalzi offensivi concessi agli avversari nel primo tempo, Trapani ha recuperato da un meno 18 fino ad un +3 punti a pochi secondi dal termine del match. Solamente un super Cordinier ha permesso ai bolognesi di pareggiare prima il match e poi vincere i supplementari.

Nota di merito a Paul Eboua, il centro camerunense di Trapani che con 21 punti in 22 minuti, è riuscito ad essere un’ottima alternativa al titolare Chris Horton gravato da una complicata situazione di falli.

Terminata la stagione regolare comincia ora la fase playoff. Gli Shark affronteranno al primo turno la Unahotels Reggio Emilia. Una sfida che vede i trapanesi avere i favori del pronostico e il vantaggio campo ma che nasconde tutte le insidie tipiche di una sfida ad eliminazione.

