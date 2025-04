BASKET – Vigilia di Pasqua con vittoria per il Trapani Shark

TRAPANI – Vigilia di Pasqua con vittoria per il Trapani Shark

che ieri sera (19 aprile) ha avuto la meglio sulla Reyer Venezia per 110-100 dopo un tempo supplementare. Una partita intensa che è sembrata un anticipo delle battaglie che ci saranno nei playoff. Difficoltà ad inizio gara per Trapani che deve subito inseguire i veneziani nei primi minuti. La Reyer, a dispetto della classifica generale, ha sicuramente uno dei roster con più talento per la Legabasket e lo dimostra chiudendo in vantaggio per 24-12 il primo quarto. Ma Trapani non demorde e, grazie ormai ai soliti JD Notae e Horton, riesce a ricucire lo strappo andando al riposo quasi in parità (48-50). Nella ripresa gli Shark cercano di chiudere la gara ma, complice una coriacea Venezia ed un attacco che non riesce più a segnare nel quarto quarto, i minuti finali si giocano a un solo possesso di distanza tra le due squadre. La schiacciata di Alibegovic a pochi secondi dal termine sembrava sancire la vittoria degli Shark che però, invece di difendere, lasciano il tiro della preghiera a Wiltjer che realizza e porta Venezia ai supplementari sul 91-91.

Trapani comunque non si abbatte e con un supplementare perfetto non lascia scampo alla Reyer, portando a casa i due punti che confermano il primo posto in classifica insieme alla Segafredo Bologna.

Una gara diversa dalle altre ma altrettanto importante per la crescita degli Shark. Trapani ha tirato infatti con percentuali decisamente inferiori alle medie, ma ha lottato bene sotto le plance contro una delle squadre più fisiche del campionato.

Una Pasqua serena per il basket trapanese con il presidente Antonini che ha fatto trovare anche una sorpresa nell’uovo degli “Shark”. E’ arrivata esattamente oggi (20 aprile) la firma ufficiale del centro nigeriano Derek Ogbeide, uno specialista dei rimbalzi e vincitore di questa classifica nella scorsa stagione quando giocava con la maglia di Pistoia. Un giocatore che sarà sicuramente utile alla causa in vista degli imminenti playoff.

Alessandro Baroli