“Battiatica” un viaggio lungo le anime musicali di Franco Battiato condotto da Aida Satta Flores e l’Orchestra sinfonica siciliana

PALERMO – Venerdì (19 alle 21) a Palermo in piazza Ruggero Settimo e sabato (20 luglio alle 21) al parco di Villa Piccolo a Capo d’Orlando in provincia di Messina sarà in scena “Battiatica”, un omaggio alle anime musicali di Franco Battiato condotto da Aida Satta Flores e l’Orchestra sinfonica siciliana. Alla direzione dell’orchestra il maestro Giovanni Pasini.

“Battiatica”, spiega l’artista è “un viaggio musicale attraverso la riscoperta e l’esperienza viva delle diverse anime artistiche di Battiato che, agli inizi della sua carriera pop utilizzò gli pseudonimi di Astra come cantante, e Albert Kui come compositore”.

“Battiatica”, continua ancora Satta Flores, “è un anello di congiunzione tra diverse parti, oltre le partiture degli arrangiamenti musicali affidati non ad un solo arrangiatore, ma a diversi maestri, amici collaboratori; è un viaggio che dura da tanti anni, dal secolo scorso, dai primi concerti nelle piazze alle tre partecipazioni al Festival di Sanremo 1986, ’89, ’92, dalle esperienze teatrali ai pluripremiati concept-album, come l’originale album-live Aida Banda Flores del 2005 in cui valorizzò le bande di paese, fino a Bellandare del 2015, impreziosito dall’appassionata partecipazione di artisti come Giovanni Sollima, Leo Gullotta, Mimmo Locasciulli, Edoardo De Angelis”.

Biglietti al costo di 10 euro (posto unico) a Palermo (riduzioni per studenti e disabili, abbonati stagione 23/24) presso la biglietteria del Teatro Politeama Garibaldi e online su https://www.vivaticket.com/it/ticket/sattaflores-battiatica/238695. Info: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it o al numero +39 091 6072532/533.

Per le prenotazioni dei biglietti di Capo d’Orlando (Parco di Villa Piccolo) euro 5 (posto unico) bisogna contattare questo numero: 380.64.88.015.