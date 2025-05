BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo partner del Country Club Palermo

PALERMO – Il 18 aprile 2025 è stato siglato un accordo di sponsorship tra la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo e San Michele di San Cataldo e l’Associazione Sportiva Country Club di Palermo. L’accordo sottoscritto prevede una gamma di servizi e prodotti che la BCC dedicherà ai circa tremila Soci del circolo ma anche sponsorizzazioni di eventi e partnership.

La BCC Toniolo, ricorda il Presidente Salvatore Saporito, “partecipa attivamente a molteplici iniziative volte a sostenere lo sviluppo economico, culturale e sociale delle proprie Comunità di insediamento”. “La promozione degli eventi sportivi in particolare”, continua il Presidente Saporito, “favorisce l’aggregazione dei giovani e dei meno giovani e coinvolge positivamente il ruolo delle famiglie e delle istituzioni. Partecipazione, condivisione e valori etici sono alla base della missione della Bcc Toniolo e del Gruppo Bancario Iccrea”.

Il Direttore Generale della Banca, Nicola Culicchia, ha così commentato la sottoscrizione dell’accordo: “La nostra Bcc scende in campo per offrire ai soci del Country club di Palermo servizi bancari, finanziari e assicurativi qualificati, consulenze e incontri su tematiche specialistiche con i migliori esperti del Gruppo Bancario Iccrea. Questo accordo coniugherà i valori dell’associazionismo, dello sport e costituirà un’occasione per dare ulteriore diffusione sul territorio palermitano alla nostra offerta bancaria”.

“Siamo davvero lieti di dare inizio ad una prestigiosa collaborazione con Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo e San Michele di San Cataldo – hanno sottolineato il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata ed il Direttore dei Palermo Ladies Open, Oliviero Palma – l’accordo rappresenta, non solo un importante sostegno per le nostre attività sportive e sociali, ma anche la condivisione di valori fondamentali come l’impegno per il territorio, la promozione dei giovani talenti e la diffusione della cultura sportiva. Siamo convinti che, insieme, potremo costruire nuove opportunità per la nostra comunità e offrire ai nostri soci e agli atleti un ambiente sempre più stimolante, accogliente e ricco di iniziative. Ringraziamo Banca Toniolo per la fiducia e il supporto, certi che questo sia solo l’inizio di un percorso di crescita condivisa”.

La BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo è l’espressione più rappresentativa del Gruppo Bancario Iccrea in Sicilia dove è presente nelle province di Caltanissetta, Palermo, Enna, Trapani, Ragusa ed Agrigento. Opera sul territorio regionale con 34 sportelli bancari al servizio di 135 comuni. Al 30 giugno 2024, il patrimonio netto si attesta a 243,5 milioni di euro; il totale attivo supera i 2,138 miliardi di euro; i finanziamenti verso la clientela hanno raggiunto quota 507 milioni di euro. Il prodotto bancario lordo si attesta a 2,164 miliardi di euro. Il Cet 1, l’indice che attesta la solidità patrimoniale, è pari al 52,2%, significativamente al di sopra dei limiti minimi previsti dalla normativa.