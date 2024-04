BCsicilia Palermo, al via Corso su “1943, la Guerra in Sicilia: le incursioni, lo sbarco, le conseguenze”

PALERMO – Inizia Martedì 9 aprile 2024 alle ore 17 il Corso “1943, la Guerra in Sicilia: le incursioni, lo sbarco, le conseguenze” che sarà tenuto dal prof. Alessandro Bellomo, presentazione a cura del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Le lezioni si terranno dalle ore 17,00 alle ore 18,30 presso la Sede di BCsicilia in via Giovanni Raffaele, 7 a Palermo. E’ possibile seguire gli incontri anche on line. E’ obbligatoria la prenotazione, per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it. Alla fine del Corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Sono previste sette lezioni che si terranno, oltre il 9, il 16, il 23, 30 aprile e il 7, 14 e 20 maggio. Questi gli argomenti che verranno affrontati: “La Guerra Elettronica in Sicilia”, “Bombardamenti Alleati sulla Sicilia. Tecniche di attacco e difesa”, “Le incursioni Italo-Tedesche nell’isola dopo la conquista Alleata”, “Psycological warfare: come gli Alleati prepararono l’invasione”, “Lo sbarco in Sicilia: il perché di un’Amara Vittoria”, “Le restrizioni alimentari nel 1943: l’esperienza della Sicilia”, “Chiese a Palermo scomparse nel nulla”. L’iniziativa è promossa da BCsicilia, dall’Università Popolare e dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani.

Nella foto, 10 luglio 1943 inizia lo sbarco in Sicilia.