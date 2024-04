BCsicilia: presentazione del volume di Sandra Guddo “Nella tana del riccio”

PALERMO – Si presenta mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 17,00 presso la Sede UCAI nella Cripta di San Giorgio dei Genovesi in Piazza San Giorgio dei Genovesi a Palermo, il volume di Sandra Guddo “Nella tana del riccio. Nulla terrorizza più dell’ignoto”. Previsti gli interventi di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia e Mariza Rusignuolo, Saggista e critico letterario. Coordina Rosalia Marchiafava, dell’UCAI Arcidiocesi di Palermo. Sarà presente l’Autrice. L’iniziativa è organizzata da BCsicilia e dalll’Unione Cattolica Artisti Italiani nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”.

Il libro. Un thriller ricco di suspense dove la “tana del riccio” diviene il luogo simbolo in cui si srotolano diversi fatti che scorrono, come le acque di un fiume, tra rive opposte: tra normale e paranormale, tra naturale e soprannaturale per raccontare le storie di tre donne: Nilla, Maria Luisa e Rita, vissute in epoche e contesti diversi, in un arco temporale che va dal periodo della Bella Époque ai giorni nostri. Il romanzo si divide in due parti: nella prima procedono in modo parallelo e alternato i destini delle tre protagoniste per poi incrociarsi fatalmente nella seconda parte, collegati da quel sottile fil rouge che alcuni chiamano destino, altri semplice causalità o pura volontà divina. Sullo sfondo la città di Palermo, tra luoghi di rara bellezza, con i suoi segreti e la sua tormentata storia millenaria. Nel misterioso gioco delle parti che è la vita, Maria Luisa tornerà dall’aldilà, creando così l’opportunità di porre domande sul rapporto esistenziale tra vita e morte, tra Eros e Thanatos, tra raffinate dissertazioni filosofiche e semplice saggezza popolare. Una trama complessa dove si impone il quarto protagonista: la musica di un pianoforte che diventerà il leitmotiv dell’intera vicenda. (La copertina del libro è di Daniela Gargano).