Bellini incontra Shakespeare: “I Capuleti e i Montecchi” il 21 e 23 luglio al Teatro Giuseppe Di Stefano

TRAPANI – Martedì 21 e giovedì 23 luglio, alle ore 21.00, l’Ente Luglio Musicale Trapanese porta in scena “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, su libretto di Felice Romani, secondo titolo d’opera della 78ª Stagione “Verbi d’Amore”, che a questo appuntamento affida il verbo “Immortalità”.

La tragedia lirica del Cigno di Catania, ispirata alla storia dei due amanti veronesi divisi dall’odio tra le rispettive famiglie, è tra le pagine più intense del belcanto italiano: una partitura in cui la purezza melodica dà voce a un sentimento assoluto, destinato a vincere la morte e a farsi eterno.

Sul podio dell’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese sale Pietro Borgonovo, mentre regia, scene e costumi portano la firma di Massimo Pizzi Gasparon. Il cast è frutto della XXI edizione del Concorso Lirico Internazionale Giuseppe Di Stefano, che ha selezionato i protagonisti della produzione confermando la vocazione del palcoscenico trapanese come trampolino per le nuove voci della lirica: il soprano Martina Bianculli, prima classificata, è Giulietta; Hinano Yorimitsu interpreta Romeo; Luciano Giambra e Yinxuan Dan si alternano nella parte di Tebaldo; Xiangbo Wang è Capellio, mentre Mariano Orozco e Filiberto Bruno vestono i panni di Lorenzo. La compagine artistica si arricchisce del Coro dell’Ente, preparato dal maestro Fabio Modica.

Lo spettacolo è accessibile anche a spettatori non vedenti e ipovedenti grazie al progetto dedicato curato dall’Ente.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Giuseppe Di Stefano e on line su www.lugliomusicale.it.

Per informazioni: tel. 0923 29290, botteghino@lugliomusicale.it.