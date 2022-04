Benedizione delle Palme, Settimana Santa e Triduo Pasquale 2022

MAZARA DEL VALLO – Dopo due anni di blocco dovuto all’emergenza sanitaria COVID-19 finalmente quest’anno ritornano anche nella Diocesi di Mazara del Vallo, rispettando le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana e in linea con il Decreto del Vescovo Domenico Mogavero, i riti tradizionali della Settimana Santa.

Nei giorni di sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 si è celebrato nella Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo il rito della “Benedizione delle Palme e della Passione del Signore”.

Sabato 10 aprile 2022 il rito della “Benedizione delle Palme e della Passione del Signore”, celebrato dal parroco don Giuseppe Lupo secondo il Vangelo di Luca, si è svolto all’interno della chiesa con la partecipazione dei ragazzi dell’A.C.R., mentre domenica 10 aprile 2022 il rito è stato celebrato all’interno del cortile parrocchiale con processione verso la chiesa per la successiva Celebrazione Eucaristica della Passione del Signore.

Il rito della “Benedizione delle Palme” ci ricorda l’ingresso trionfante di Gesù a Gerusalemme osannato dai fedeli agitando palme in segno di trionfo e ramoscelli di ulivo in segno di pace. Con questo rito ci accingiamo a entrare nel pieno della Settimana Santa che con il Triduo Pasquale ci porta a rivivere la Passione di Gesù dall’ultima cena di giovedì alla morte del venerdì fino alla resurrezione della domenica di Pasqua.

“Quest’anno – dice padre Giuseppe – questi ramoscelli di ulivo simbolo di pace hanno un significato particolare, ci ricordano l’attuale tragedia che si sta consumando in Ucraina a causa della guerra con la Russia. Bisogna pregare per avere la pace prima di tutto dentro i nostri cuori per poi poterla manifestare e donare con i fatti ai nostri fratelli; facciamo pace con i nostri amici, i familiari, i parenti altrimenti finiremo di essere ipocriti e sprecare solo parole”, conclude don Giuseppe.

Durante questa Settimana Santa ci prepariamo a vivere il Triduo Pasquale con gli eventi in programma presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù: