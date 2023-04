“Benedizione delle Palme, Settimana Santa e Triduo Pasquale 2023”

MAZARA DEL VALLO – Nei giorni di sabato 1 e domenica 2 aprile 2023 si è celebrato nella Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo il rito della “Benedizione delle Palme e della Passione del Signore”.

Sabato 1 aprile 2023 il rito della “Benedizione delle Palme e della Passione del Signore”, celebrato dal parroco don Giuseppe Lupo secondo il Vangelo di Matteo, si è svolto all’interno della chiesa con la partecipazione dei ragazzi dell’A.C.R., mentre domenica 2 aprile 2023 il rito è stato celebrato all’interno del cortile parrocchiale con processione verso la chiesa per la successiva Celebrazione Eucaristica della Passione del Signore.

Il rito della “Benedizione delle Palme” ci ricorda l’ingresso trionfante di Gesù a Gerusalemme osannato dai fedeli agitando palme in segno di trionfo e ramoscelli di ulivo in segno di pace. Con questo rito ci accingiamo a entrare nel pieno della Settimana Santa che con il Triduo Pasquale ci porta a rivivere la Passione di Gesù dall’ultima cena di giovedì alla morte del venerdì fino alla resurrezione della domenica di Pasqua.

Durante questa Settimana Santa ci prepariamo a vivere il Triduo Pasquale con gli eventi in programma presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù:

Il 5 Aprile Mercoledì Santo ore 18.30: Chiesa Cattedrale Santa Messa Crismale presieduta dal Vescovo S.E. Angelo Giurdanella;

Il 6 Aprile Giovedì Santo ore 19.00: S. Messa “Cena del Signore”. La chiesa rimarrà aperta per l’Adorazione;

Il 7 aprile Venerdì Santo ore 9.30 – 12.00: confessioni;

ore 17.00: “Passione del Signore”.

L’8 Aprile Sabato Santo ore 09.00 – 12.00: confessioni; ore 22.00 “Veglia Pasquale.

Il 9 Aprile Domenica di Pasqua ore 11.00: Santa Messa “Risurrezione del Signore”.