“Benedizione delle Palme, Settimana Santa e Triduo Pasquale 2024”

MAZARA DEL VALLO – Sabato 23 marzo il rito della “Benedizione delle Palme”, celebrato dal parroco Padre Giuseppe Lupo, è stato rivolto principalmente ai Ragazzi dell’Azione Cattolica parrocchiale. I ragazzi hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica caratterizzata dalla Passione di Gesù Cristo secondo il Vangelo di Marco. Domenica 24 marzo alle ore 11.00 il rito si è celebrato all’interno del cortile parrocchiale per poi trasferirsi in processione in chiesa per la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica e alla Passione di Gesù Cristo secondo il Vangelo di Marco.

Il rito della “Benedizione delle Palme” ci ricorda l’ingresso trionfante di Gesù a Gerusalemme osannato dai fedeli agitando palme in segno di trionfo e ramoscelli di ulivo in segno di pace. Con questo rito ci accingiamo a entrare nel pieno della Settimana Santa che con il Triduo Pasquale ci porta a rivivere la Passione di Gesù dall’ultima cena di giovedì alla morte del venerdì fino alla resurrezione della domenica di Pasqua.

Il monito che Padre Giuseppe in questa occasione ha rivolto ai fedeli è stato sul sentimento dell’ipocrisia; citando il passo del Vangelo di Luca 6, 41 “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non t’accorgi della trave che è nel tuo?”, padre Giuseppe ha esortato a non indossare delle maschere con i nostri fratelli e sorelle promettendo e fingendo virtù, buone qualità e buoni sentimenti ma cerchiamo di essere sempre sinceri, trasparenti leali e umili, confrontandoci con l’altro a faccia a faccia senza nascondere niente.

Durante la Settimana Santa che ci prepariamo a vivere, questi sono gli eventi in programma presso la Parrocchia Santa Maria di Gesù:

 Mercoledì Santo 27 marzo: ore 18.30 presso la chiesa Cattedrale “S. Messa Crismale”.

 Giovedì Santo 28 marzo: ore 19.00 S. Messa nella “Cena del Signore”.

 Venerdì Santo 29 marzo: ore 9.30 – 12.00 “Confessioni”;

ore 17.00 “Passione del Signore”.

 Sabato Santo 30 marzo: ore 22.00 “Veglia Pasquale”.

 Domenica 31 marzo Pasqua di Risurrezione: ore 11.00 Celebrazione Eucaristica.