“Benedizione delle Palme, Settimana Santa e Triduo Pasquale 2026”

MAZARA DEL VALLO – Nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 si è celebrato, nella Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo, il rito della “Benedizione delle Palme e dei ramoscelli di Ulivo”.

Sabato 28 marzo 2026 il rito della “Benedizione delle Palme e dei ramoscelli di Ulivo”, celebrato dal parroco don Giuseppe Lupo, si è svolto all’interno della chiesa con la partecipazione dell’Azione Cattolica Ragazzi, mentre domenica 29 marzo 2026 il rito è stato celebrato all’interno del cortile parrocchiale con processione verso la chiesa per la successiva partecipazione alla Celebrazione Eucaristica della Passione del Signore.

Di seguito il programma della Settimana Santa:

 1 Aprile Mercoledì Santo ore 18.30 S. Messa Crismale in Cattedrale;

 2 Aprile Giovedì Santo ore 19.00 S. Messa “Nella cena del Signore” – Adorazione;

 3 Aprile Venerdì Santo ore 9.30 – 12.00 Confessioni, ore 17.00 “Passione del Signore”;

 4 Aprile Sabato Santo ore 22.00 “Veglia Pasquale”;

 5 Aprile Domenica di Pasqua ore 11.00 Santa Messa “Risurrezione del Signore”.

