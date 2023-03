Beneficenza per la Turchia. Un evento a Palermo per sostenere la popolazione colpita dal terremoto

PALERMO – Un evento di beneficenza a favore della popolazione turca colpita dal terremoto lo scorso 6 febbraio. Al Prospero Enoteca Letteraria a Palermo in via Marche 6, si terrà la presentazione della nuova edizione a colori del libro “I segreti della cucina turca”. L’incontro è organizzato da “Il salotto turco” e “Prospero”, con la partnership della “Tenute […]

PALERMO – Un evento di beneficenza a favore della popolazione turca colpita dal terremoto lo scorso 6 febbraio. Al Prospero Enoteca Letteraria a Palermo in via Marche 6, si terrà la presentazione della nuova edizione a colori del libro “I segreti della cucina turca”. L’incontro è organizzato da “Il salotto turco” e “Prospero”, con la partnership della “Tenute Orestiadi” e di “PassioneSicilia”.

“I segreti della cucina turca” è un volume in cui non sono presenti solamente le ricette turche, ma è un’opportunità per conoscere gli aspetti più intimi di una cultura attorno ai piatti tipici di una nazione. Un appuntamento, domenica 5 marzo 2023 con ingresso libero a partire dalle ore 18:00. La serata di beneficenza sarà tenuta dall’autrice del libro e fondatrice del blog Il salotto turco, Umeyhan Azman, e moderata da Stefano Leone. Nel corso del convegno verranno vendute le copie del libro al costo singolo di 15€, devoluto interamente in beneficenza all’associazione Ahbap, un’organizzazione non governativa che fornisce ogni tipo di assistenza umanitaria alle persone bisognose, fondata da Haluk Levent.

“Sin da subito ho cercato di promuovere e diffondere le iniziative messe in campo da enti pubblici e privati, per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto. Vivendo lontano e seguendo gli sviluppi attraverso social e tv, si ha un grande senso di impotenza. Sentivo di dover fare qualcosa in più, provare a dare un contributo maggiore, coinvolgendo anche le persone che hanno mostrato grande solidarietà in queste settimane. Per l’organizzazione di questo evento ringrazio di cuore il Caffè Letterario Prospero di Palermo, che ha sposato in pieno la causa mettendo a disposizione i suoi locali, le Tenute Orestiadi di Gibellina che per l’occasione offrirà un calice di vino ai partecipanti e PassioneSicilia per la preziosa collaborazione” dichiara Ümeyhan Azman.