Benvenuto 2025: in 150 per il bagno di Capodanno sulla spiaggia di Tre Fontane

TRE FONTANE – Sono stati in 150 quest’anno a partecipare al bagno di Capodanno, giunto alla nona edizione, organizzato sulla spiaggia di Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara, dal gruppo “Stanchi ma non troppo” con la collaborazione della Pro Loco Costa di Cusa. In una giornata soleggiata e senza vento, nel mare di Tre Fontane si sono tuffati sportivi, appassionati, ragazzi e un atleta disabile. Al countdown scandito da uno degli organizzatori il tuffo in acqua ha dato il benvenuto al 2025. «Abbiamo iniziato nove anni fa con un bagno tra amici, ora, invece, il tuffo di Capodanno è diventato un appuntamento fisso per moltissime persone di tutto il comprensorio», spiega Vito Fazzuni, uno degli organizzatori. Dopo il bagno, sotto gli occhi di moltissimi curiosi giunti sulla spiaggia di Tre Fontane, i partecipanti hanno brindato al nuovo anno. «È un’occasione gioiosa per fare comunità – spiega Tony Giorgi, siciliano, docente alla “Cattolica” di Brescia, in ferie in Sicilia – e partecipare è il segno di farne parte, soprattutto in questo territorio per tanto tempo martoriato e che ora cerca, a fatica, di mostrare le cose belle che ha».